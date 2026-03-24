Meteo | calano le temperature Piogge e neve a quote basse

Mercoledì 25 marzo le condizioni meteorologiche nella regione si sono aggravate a causa di un fronte in discesa dall'Artico. Le temperature sono diminuite e le previsioni indicano un aumento di piogge e neve a quote basse. La perturbazione ha portato condizioni di maltempo che continueranno a interessare il territorio nelle prossime ore.

Già nel corso di mercoledì 25 marzo, come riporta 3BMeteo.it le condizioni andranno gradualmente peggiorando sulla nostra regione, per l’avvicinamento di un fronte in discesa dall’Artico. Le prime piogge interesseranno dal pomeriggio l’alta Toscana e si intensificheranno nella notte successiva, coinvolgendo soprattutto le zone interne, mentre risulteranno sporadiche o del tutto assenti lungo la costa. Da segnalare anche una forte intensificazione dei venti settentrionali su tutta la regione, con raffiche superiori agli 80-100kmh sulle vette appenniniche. Venerdì il fronte scivolerà rapidamente verso sud permettendo l’ingresso di ampie schiarite, tanto che la giornata risulterà in prevalenza soleggiata o poco nuvolosa, ma con clima piuttosto freddo. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Articoli correlati Leggi anche: Allerta meteo per il ciclone Oriana: piogge intense, neve e forti venti. Giù le temperature Leggi anche: Basse temperature e piogge intense (e neve nel Vco): torna il maltempo nel week end METEO - gennaio porta l'inverno e la neve a bassa quota, ecco la tendenza Altri aggiornamenti su Meteo calano le temperature Piogge e... Temi più discussi: Dopo le nubi torna il sole, poi irruzione polare: crollo termico e rischio gelate nel weekend; È ufficialmente primavera, ma sarà un weekend grigio a Torino: torna la pioggia e qualche fiocco di neve a Superga, le previsioni del weekend; Meteo, mini-affondo invernale: prima la pioggia, poi il freddo. Le previsioni per la settimana 23-27 marzo; Colpo di coda dell’inverno: torna la neve e calano le temperature. Meteo di domani, domenica 23 marzoIl meteo di domani, domenica 22 marzo, evidenza piogge al nord ovest e sugli Appennini. Meglio le condizioni sulle coste e in pianura. mam-e.it Meteo Italia: equinozio di primavera con vortice freddo, piogge, neve e temperature in caloAncora piogge e temporali in gran parte del Centro-Sud in Italia e marginalmente sulle regioni del Nord. Il ciclone Samuel che ha accompagnato il transito dell'ultima perturbazione continua a farsi ... meteo.it METEO: IN ARRIVO VENTO FORTE E CALO TERMICO Da domani pomeriggio (25 marzo) e per tutta la giornata di giovedì, tempo instabile con piogge, possibili temporali e temperature in calo. Atteso anche un deciso rinforzo dei venti da nord, con raffich - facebook.com facebook Allerta Meteo, Ciclone Polare in arrivo sull'Italia: tre giorni di neve e venti da uragano | MAPPE e DETTAGLI x.com