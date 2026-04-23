cagliari 23enne ucciso con un colpo di pistola al petto

Un ragazzo di 23 anni è stato colpito al petto da un colpo di pistola all’interno di un cortile di un palazzo a Cagliari. La sua morte è avvenuta sul posto e al momento sono in corso indagini per chiarire l’accaduto. Non sono stati resi noti dettagli sulle modalità dell’evento né sull’eventuale movente. La notizia ha suscitato attenzione nella comunità locale.

Un ragazzo di 23 anni ha perso la vita a Cagliari: è stato colpito al petto da un colpo di pistola all'interno di un cortile di un palazzo Tragedia in provincia diCagliari, a Monserrato, dove un giovane di 23 anni è stato ucciso con un colpo di pistola puntato sul petto. Immediati i soccorsi, ma anche vani, poiché poco dopo il ragazzo ha perso la vita. L’omicidio è avvenuto poco dopo la mezzanotte in via Settimio Severo, all’interno del cortile di un palazzo. La notte del 22 aprile è stata colpita da una terribile vicenda, a Monserrato un giovane di 23 anni è stato ucciso all’interno del cortile di un palazzo da un solo colpo di pistola, puntato verso il suo petto.🔗 Leggi su Ildifforme.it

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