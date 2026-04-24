Cade un albero in via Degli Etruschi caos traffico | tratto di strada chiuso

Nel primo pomeriggio, un albero è crollato in via degli Etruschi, causando disagi al traffico. La strada è stata chiusa al traffico nel tratto interessato, portando a pesanti rallentamenti nella zona nord della città. Gli agenti della polizia locale sono intervenuti per gestire la situazione e deviare i veicoli in altre direzioni. Nessuna persona è rimasta coinvolta nell’incidente.

Un pomeriggio da incubo per gli automobilisti salernitani, alle prese con pesanti rallentamenti nella zona nord della città. E' caduto un grosso albero in via Degli Etruschi: via dei Greci, nel quartiere di Fratte, è rimasta a lungo bloccata, provocando ripercussioni a catena sulla viabilità.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Caos traffico, via dei Greci bloccata: tratto di strada chiusoUn pomeriggio da incubo per gli automobilisti salernitani, alle prese con pesanti rallentamenti nella zona nord della città. Cade un albero sulla carreggiata: chiuso un tratto della statale 19 delle CalabrieStatale 19 Chiusa a Pertosa: Maltempo e la Fragilità del Territorio Salernitano Un tratto della statale 19 delle Calabrie, nei pressi di Pertosa, in...