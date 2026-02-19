Cade un albero sulla carreggiata | chiuso un tratto della statale 19 delle Calabrie

Un albero si è abbattuto sulla carreggiata della statale 19 delle Calabrie, causando la chiusura di un tratto tra Pertosa e Atena Lucana. La caduta è avvenuta a causa di maltempo intenso che ha interessato la zona, indebolendo le piante vicine alla strada. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per rimuovere i rami e mettere in sicurezza l’area. Il traffico viene deviato lungo percorsi alternativi, mentre le autorità monitorano la situazione per evitare ulteriori incidenti. La strada resterà chiusa fino a nuovo avviso.

Statale 19 Chiusa a Pertosa: Maltempo e la Fragilità del Territorio Salernitano. Un tratto della statale 19 delle Calabrie, nei pressi di Pertosa, in provincia di Salerno, è stato chiuso al traffico giovedì 19 febbraio 2026 a seguito della caduta di un albero sulla carreggiata. L’evento, verificatosi in condizioni meteorologiche avverse, ha generato disagi per gli automobilisti e ha richiesto l’intervento di squadre Anas e Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dell’area e la riapertura della strada. La situazione solleva interrogativi sulla manutenzione del verde lungo le arterie stradali e sulla necessità di interventi preventivi per mitigare i rischi legati al maltempo.🔗 Leggi su Ameve.eu Cade un albero sulla carreggiata: chiuso un tratto della statale 19 delle Calabrie, a PertosaUn albero di proprietà privata è caduto sulla carreggiata, causando la chiusura temporanea di un tratto della statale 19 delle Calabrie a Pertosa. Massi incombono sulla carreggiata, chiuso un tratto di Statale 113La Statale 113 al km 19 è stata chiusa questa notte a causa di Massi che sono finiti sulla carreggiata, rendendo necessario intervenire per la sicurezza degli automobilisti. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Cade un grosso ramo sulla carreggiata, chiuso un tratto di via di Castel Fusano; Maltempo, albero cade su strada a Taormina: lavori rimozione; Albero cade in strada e blocca via Chiantigiana; Maltempo: cade un albero sulla statale nel Nuorese, ferito operaio Anas. Firenze, albero cade e un ramo colpisce uno scooteristaE' successo in via San Felice ad Ema, nella zona del Poggio imperiale. Il conducente del motorino è stato portato in codice giallo in ospedale. La pianta appartiene ad un giardino privato ... rainews.it Maltempo, albero cade e colpisce scooterista a FirenzeUn ramo di albero è caduto per il maltempo ed ha colpito una scooterista di 24 anni in transito sulla strada. E' successo a Firenze - dove c'è stato maltempo - verso le 10, nella zona di Poggio Imperi ... ansa.it CADE ALBERO SULLA STATALE 19 A PERTOSA. STRADA CHIUSA Sulla strada statale 19 “delle Calabrie” è provvisoriamente chiuso un tratto della carreggiata in corrispondenza del km 48,800, a Pertosa. La chiusura al transito si è resa necessaria a ca facebook