Caos traffico via dei Greci bloccata | tratto di strada chiuso

Nel primo pomeriggio, il traffico nella zona nord di Salerno ha subito un forte rallentamento a causa di un tratto di strada chiuso in via dei Greci. La strada principale è stata interdetta al transito, causando ingorghi e disagi per gli automobilisti che percorrevano quella zona. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale per gestire la viabilità e consentire le operazioni di rimozione o ripristino.

Un pomeriggio da incubo per gli automobilisti salernitani, alle prese con pesanti rallentamenti nella zona nord della città. Via dei Greci, nel quartiere di Fratte, è rimasta a lungo bloccata, provocando ripercussioni a catena sulla viabilità circostante.I disagiIl traffico è andato in tilt non.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Incendio in via Portuense, auto parcheggiate prendono fuoco: chiuso tratto di stradaUn incendio è scoppiato questa mattina in via Portuense, dove tre auto parcheggiate hanno preso fuoco. Monteiasi: cisterna si ribalta, chiuso tratto di strada statale Verso TarantoIncidente sulla superstrada Brindisi – Taranto nelle vicinanze dello svincolo per Monteiasi. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Giaconia, Li Muli e Salerno: Cruillas nel caos tra cantieri e traffico, servono interventi immediati per sicurezza e viabilità; Cantieri e traffico a Bologna, caos in via Zaccherini Alvisi: Città paralizzata; Quasi un chilometro di via Salaria sarà chiuso al traffico per tre giorni; Si rompe un tubo del gas. Chiusa via Villamagna. Delirio traffico a Gavinana. Caos traffico in via dei Mille: fumo da un bus, il videoLa nube di condensa si sviluppa a causa della differenza di temperatura tra il serbatoio e l'ambiente esterno. Il vapore acqueo presente nell'aria umida circostante, a contatto con il gas molto freddo ... ilrestodelcarlino.it Caos traffico in via dei Mille a Bologna, fumo da un busCaos traffico in via dei Mille a Bologna, fumo da un bus Una nube di fumo si è levata dal tetto del mezzo, costringendo l’autista a fermarsi e far scendere, in via precauzionale, i passeggeri ... ilrestodelcarlino.it #Francavilla - Sperimentazione traffico in via di Castri, interviene anche Fdi: «Caos totale in maggioranza, problemi per cittadini e commercianti» facebook Caos in tangenziale sud, triplo tamponamento: code e traffico in tilt - Gazzetta di Parma x.com