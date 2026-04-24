Cade da un tetto e muore chiesto il processo per l'amico che ha abbandonato il corpo in strada a Taleggio

A Taleggio, un uomo è morto dopo essere caduto da un tetto. Un amico, accusato di aver abbandonato il corpo in strada, rischia ora il processo. È stato chiesto il rinvio a giudizio per Nouri Hedhili, con le accuse di omissione di soccorso e occultamento di cadavere. La vicenda si è sviluppata nel corso delle indagini, che hanno portato alla decisione di procedere legalmente contro l’uomo.

È stato chiesto il rinvio a giudizio per Nouri Hedhili, accusato di omissione di soccorso e occultamento di cadavere. Lo scorso gennaio il 53enne ha abbandonato il corpo dell'amico Hassan Matried, morto cadendo dal tetto di casa sua, in una piazzola di sosta a Taleggio (Bergamo).🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Leggi anche: Abbandonò a Taleggio il corpo dell’amico caduto dal tetto: “Sicurezza assente”, chiesto il processo Il New York Times su Paolo Zampolli: “L’amico di Trump ha chiesto all’Ice di espellere l’ex fidanzata”Al centro di un’inchiesta Paolo Zampolli, noto per aver presentato Melania a Trump e oggi inviato speciale del presidente. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Cade dal tetto su cui lavorava senza protezioni, muore un 46enne padre di 5 figli; Grave incidente sul lavoro a Castellamonte: uomo cade da un tetto; Tragedia a Ospitaletto, cade dal tetto mentre lavora: muore papà di 45 anni; Incidente sul lavoro, cade dal tetto per sei metri e viene trovato ore dopo: è grave. Cade da un tetto a Castellamonte: grave all'ospedale CTOIncidente sul lavoro questa mattina a Castellamonte. Il 118 Azienda Zero è intervenuto questa mattina in via San Sebastiano 24, dove un uomo di cinquant'anni è precipato da un tetto per un'altezza di ... torinoggi.it Grave incidente sul lavoro a Castellamonte: uomo cade da un tettoUn volo di circa cinque metri, poi l’impatto violento al suolo. Grave incidente sul lavoro questa mattina in via San Sebastiano 24, dove un uomo di 50 anni è precipitato dal tetto di un edificio ... giornalelavoce.it Viterbo, 57enne cade dal terzo piano Intervento di 118 e polizia in via Santa Maria in Gradi. Si indaga sulle cause, tra le ipotesi anche quella del gesto volontario - facebook.com facebook Cade il veto dell'Ungheria, via libera finale al prestito Ue da 90 miliardi per l'Ucraina. Zelensky: «Oggi è un giorno importante» x.com