Va a sparare nei Balcani ma il fucile è irregolare | cacciatore fermato alla frontiera

Un uomo di 45 anni di Parma è stato fermato alla frontiera tra Slovenia e Croazia. La polizia slovena controllando il veicolo ha scoperto che il cacciatore aveva con sé un fucile irregolare. Durante il controllo, gli hanno subito contestato la detenzione dell’arma senza le necessarie autorizzazioni. Ora rischia una multa e il sequestro dell’arma.

Un quarantacinquenne originario di Parma è stato multato dalla polizia slovena in quanto, durante un controllo avvenuto nei pressi del valico confinario di Starod, alla frontiera tra Slovenia e Croazia, è stato trovato in possesso di un fucile da caccia che deteneva irregolarmente.

