Consegna fucile a 14enne per sparare lo filma e mette video su Facebook | cacciatore denunciato dai carabinieri

Un cacciatore di 59 anni è stato denunciato dai carabinieri forestali dopo aver consegnato un fucile a un quattordicenne perché sparasse. L’uomo ha anche filmato la scena e condiviso il video su Facebook, cosa che ha facilitato le indagini. La registrazione di pochi secondi è stata decisiva per dimostrare la violazione. Ora l’uomo ha perso la licenza di caccia e il porto d’armi.

La scena è stata ripresa in un video di pochi secondi che è stato decisivo proprio per incastrare il 59enne calabrese che è stato denunciato dai carabinieri Forestali e ha perso anche la licenza di caccia e di porto d’armi.🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Calabria Cacciatore

Filmare un incontro senza consenso, anche con occhiali smart, e pubblicare il video online può comportare conseguenze legali.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Calabria Cacciatore

Consegna fucile a 14enne per sparare, lo filma e mette video su Facebook: cacciatore denunciato dai carabinieriLa scena è stata ripresa in un video di pochi secondi che è stato decisivo proprio per incastrare il 59enne calabrese che è stato denunciato dai carabinieri ... fanpage.it

Dà il fucile a un 14enne e filma tutto su Facebook: cacciatore denunciato in CalabriaUn video di pochi secondi, pubblicato su Facebook, ha acceso i riflettori su una vicenda che ha immediatamente fatto scattare l’allarme tra i Carabinieri Forestali. Un gesto imprudente, postato sui so ... zoom24.it

Fucile e cartucce in un locale del centro a Palermo, arrestato il titolare https://gazzettadelsud.it/p=2167497 facebook