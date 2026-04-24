Caccia allo scudetto Sasco e Ama pronte

Due squadre reggiane sono arrivate questa mattina a Follonica per partecipare alle finali under 13 femminili, che si svolgono fino a domenica. Le atlete competono per conquistare lo scudetto e la Coppa Fisr in un torneo che coinvolge diverse squadre della regione. La competizione prevede diverse partite e si svolge in un clima di entusiasmo e concentrazione.

Sono due le squadre reggiane che da questa mattina a domenica prendono parte a Follonica alle finali under 13 femminili: in palio lo scudetto e la Coppa Fisr. La Rotellistica Sasco Scandiano è inserita nel girone A, mentre l’Ama Correggio nel B. La formula prevede due gironi all’italiana, dopo di che le prime due di ogni girone si affrontano in semifinali incrociate, le vincenti per il titolo; le terze e quarte, a loro volta, hanno lo stesso iter, ma per aggiudicarsi la Coppa Fisr. Si tratta della prima volta di uno scudetto assegnato a una categoria femminile nell’hockey, in 103 anni di storia. SCANDIANO. Guidata dai giovani allenatori...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Caccia allo scudetto. Sasco e Ama pronte Notizie correlate Leggi anche: eSerie A Goleador 2026: Al via la caccia allo Scudetto virtuale! Ginnastica Riccione Academy, scatta la Serie A1: colpo spagnolo per dare la caccia allo scudettoPresentata la squadra per il terzo anno consecutivo nella massima serie, mentre il Comune annuncia i lavori alla palestra di viale Abruzzi Continuare...