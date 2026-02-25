Ginnastica Riccione Academy scatta la Serie A1 | colpo spagnolo per dare la caccia allo scudetto

Presentata la squadra per il terzo anno consecutivo nella massima serie, mentre il Comune annuncia i lavori alla palestra di viale Abruzzi Continuare a stupire e consolidare la presenza nel campionato di massima serie della ginnastica italiana. È questo lo spirito con cui la Ginnastica Riccione Academy si affaccia al suo terzo campionato consecutivo di Serie A1, al via il 27 e 28 febbraio con la prima tappa in programma al PalaPanini di Modena. La presentazione ufficiale della squadra e dello staff tecnico si è svolta questa mattina al Palazzo del Turismo di Riccione alla presenza della sindaca Daniela Angelini e dell’assessore allo Sport Simone Imola. “Siamo orgogliosi dei successi e del percorso intrapreso dalla Ginnastica Riccione Academy che, con impegno e dedizione, hanno portato in alto il nome della nostra città nel panorama nazionale della ginnastica – hanno sottolineato la sindaca Angelini e l’assessore Imola –. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

