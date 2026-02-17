L’Insubria guarda al futuro apertura dell’anno accademico | più ricerca e nuovi corsi

L’Università degli Studi dell’Insubria ha aperto ufficialmente l’anno accademico a Varese, portando studenti e docenti in un teatro Sociale di Como pieno di energia. La decisione di potenziare la ricerca e introdurre nuovi corsi mira a rispondere alle esigenze di un mondo che cambia rapidamente. Durante l’evento, sono stati annunciati investimenti specifici in laboratori innovativi e programmi di studio aggiornati, per preparare meglio i giovani alle sfide future.

Varese – Teatro Sociale di Como gremito per la cerimonia di inaugurazione del ventottesimo anno accademico dell'Università degli Studi dell'Insubria. La mattinata si è aperta con il tradizionale corteo togato. Particolarmente significativa la presenza del sistema universitario nazionale: hanno partecipato undici rettori e quattro prorettori di università italiane, a testimonianza del ruolo dell'Insubria nel panorama accademico. Nel suo discorso la rettrice Maria Pierro ha intrecciato attualità internazionale e prospettive strategiche dell'Ateneo, sottolineando con forza il ruolo civile dell'università.