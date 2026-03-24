Ca’ Foscari inaugura le nuove aule recuperate nel Magazzino 4 con 1254 nuovi posti

È stato inaugurato ieri, lunedì 23 marzo, il Magazzino 4, il nuovo spazio che amplia il polo didattico di San Basilio dell’Università Ca’ Foscari di Venezia. I nuovi spazi didattici sono stati ricavati nell’ex magazzino Visconti, di fronte al canale della Giudecca, costruito alla fine dell’800 e dato in concessione all’ateneo dall’Autorità Portuale veneziana. L’intervento di recupero della grande ‘tesa’ industriale, costato oltre 16 milioni di euro, ha portato alla realizzazione di nuovi spazi per un totale di 1.254 posti aula su una superficie netta di oltre 4.000 metri quadrati. A tagliare il nastro la rettrice Tiziana Lippiello, il presidente dell’Autorità Portuale Matteo Gasparato e Anna Chiarelli della Soprintendenza. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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