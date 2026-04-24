Buttare giù il governo Meloni | il documento choc dei marxisti-leninisti per il 25 aprile

Nei giorni che precedono il 25 aprile, gruppi di sinistra radicale hanno diffuso un documento in cui si parla di un piano per far cadere il governo attuale. Secondo quanto riportato, il testo fa riferimento a un tentativo di “buttare giù” il governo guidato da una coalizione di destra, utilizzando il ricordo della Liberazione come occasione per azioni politiche di protesta. La notizia è stata diffusa attraverso vari canali di informazione e ha suscitato reazioni politiche.

Il PMLI rilancia l’appello alla lotta “legale e illegale” contro la premier, mentre cresce l’allarme sugli ambienti dell’estrema sinistra Con la scusa del 25 aprile la sinistra radicale si prepara a mettere in atto un disegno eversivo per provare a far cadere il governo Meloni. Non solo i CARC finiti nel mirino delle procure con perquisizioni e indagini ma anche il PMLI (Partito Marxista Leninista Italiano) che ha pubblicato un documento inquietante per sovvertire l’ordine democratico. Già il titolo “Uniamoci per buttare giù il governo neofascista Meloni, Mussolini in gonnella” è emblematico anche perché nasce “nello spirito del 25 aprile” ma, ciò che colpisce, sono i contenuti dell’appello.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - “Buttare giù il governo Meloni”: il documento choc dei marxisti-leninisti per il 25 aprile Notizie correlate Il "golpacccio" dietro il caso Crosetto. Dossier e mandanti occulti per buttare giù il governo:Lo scandalo dossier che vede indagate alla procura di Roma 23 persone, è stato scoperchiato grazie alla denuncia del ministro della Difesa Guido... La Meloni a testa in giù: il manifesto choc dei CarcIl partito di estrema sinistra lancia il corteo di domani in sostegno al centro sociale Askatasuna con un volantino di minacce al presidente del... Panoramica sull’argomento Si parla di: Dal Pmli di Napoli e provincia. Per valorizzare Vitruvio bisogna buttare giù tuttoSecondo la nota soprintendente la rivoluzione fanese passerebbe attraverso l’abbattimento degli edifici (pescheria, abitazioni e negozi) che insistono nello spazio occupato dalla Basilica. Sarebbe ... ilrestodelcarlino.it Giù le mani dai buoni contratti. Anche la Cisl contro il governoROMA – «Giù le mani dalla buona contrattazione. Nessun trattamento al ribasso può essere accettato quando si regolano diritti e tutele delle persone». La segretaria generale della Cisl, Daniela ... repubblica.it