La Meloni viene rappresentata capovolta in un manifesto shock creato dai Carc, che hanno organizzato un corteo nazionale per sabato 31. Il messaggio visivo punta a attirare l’attenzione contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna, avvenuto a metà dicembre.

La Meloni a teste in giù: è questo il manifesto folle creato dai CARC per lanciare il corteo nazionale di sabato 31 in sostegno al centro sociale Askatasuna, sgomberato a metà dicembre. “Torino è partigiana, cacciare il governo Meloni”, scrivono allegando le coordinate dei vari cortei che si uniranno per ripartire tutti uniti: non più a piazza Castello, ma a piazza Vittorio Veneto, sempre in centro città. Lo hanno annunciato gli organizzatori, durante una conferenza che si è tenuta davanti a Palazzo Nuovo occupato, spiegando che al momento sono oltre 200 le realtà che hanno aderito alla piattaforma lanciata il 17 gennaio dall'assemblea nazionale, "dalle bocciofile ai centri sociali, dai circoli ai comitati". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La Meloni a testa in giù: il manifesto choc dei Carc

