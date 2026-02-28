Un caso giudiziario coinvolge 23 persone indagate presso la procura di Roma, legate a uno scandalo dossier. La vicenda è stata resa pubblica grazie alla denuncia del ministro della Difesa, che ha portato alla luce presunti collegamenti tra dossier e figure misteriose. L'inchiesta si concentra su presunti tentativi di influenzare il governo attraverso documenti e pressioni occulte.

Lo scandalo dossier che vede indagate alla procura di Roma 23 persone, è stato scoperchiato grazie alla denuncia del ministro della Difesa Guido Crosetto. Questo è un fatto noto, acclarato. Ma oggi, ripercorrendo gli ultimi atti dei magistrati romani, è possibile unire dei fili e notare alcune "coincidenze" temporali e un modus operandi alquanto particolare. Ci riferiamo agli accessi illegali alle banche dati del finanziere Pasquale Striano, il principale indagato, allora in servizio alla Dna. Ripercorrendo le date, le "spiate" e gli articoli ad orologeria pubblicati a strettissimo giro, appare evidente come il ministro fosse uno mezzo per puntare più in alto: colpire nella culla il nuovo governo di centrodestra. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Il "golpacccio" dietro il caso Crosetto. Dossier e mandanti occulti per buttare giù il governo:

Report, caso Esperia. Dettori: “No finanziatori occulti, ecco i documenti”(Adnkronos) – I riflettori di Report si sono accesi su Esperia, canale media dedicato alla politica e all'attualità, molto attivo nella campagna per...

Referendum e suppletive insieme: il Governo fissa le date e sblocca il dossier caregiverRoma - Il Consiglio dei ministri stabilisce il calendario del referendum sulla giustizia e delle elezioni suppletive, dando il via libera anche a un...