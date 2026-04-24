A partire da maggio, i lavoratori delle Funzioni locali riceveranno un aumento di 135 euro al mese nella loro busta paga. La decisione è arrivata al termine di trattative tra le parti coinvolte, in particolare tra le rappresentanze dei lavoratori e l’Aran, l’ente che si occupa della contrattualistica nel settore pubblico. La misura interessa principalmente i dipendenti delle amministrazioni locali.

135 euro in più in busta paga. La novità arriva dopo le trattative avviate dall' Aran. E riguarda le Funzioni locali. Al fine di sostenere il rinnovo contrattuale delle Funzioni locali, sono stati stanziati circa 988 milioni di euro annui. Una somma che permetterà di riconoscere ai lavoratori incrementi stipendiali che, secondo le stime correnti riportate da Brocardi.it, si attesteranno su una media di circa 135 euro mensili. Al momento, comunque, si attende la convocazione dei sindacati da parte dell'Aran per avviare il confronto tecnico. Ma non è tutto, perché se le trattative dovessero andare in porto, anche il welfare aziendale sarà potenziato.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Busta paga, ecco chi da maggio si troverà 135 euro in più al mese

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