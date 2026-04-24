Busta paga 2026 | come calcolare i compensi per il 25 aprile e il 1° maggio

Nel 2026, il calendario segna il 25 aprile e il 1° maggio come giorni festivi, entrambi di sabato. Le maggiorazioni salariali applicate durante queste festività dipendono dai contratti collettivi nazionali di lavoro e variano dal 20% al 50%. La modalità di calcolo dei compensi si basa sulle norme stabilite dai singoli contratti, che definiscono le percentuali di maggiorazione e le modalità di pagamento per i giorni di festa.

? Cosa sapere Il calendario 2026 prevede festività il 25 aprile di sabato e il 1° maggio.. Le maggiorazioni salariali variano dal 20% al 50% in base ai diversi CCNL.. Il calendario lavorativo del 2026 impone calcoli contabili specifici per il 25 aprile, che cade di sabato, e per il 1° maggio, previsto di venerdì, influenzando direttamente le buste paga di milioni di dipendenti. La gestione di queste due ricorrenze nazionali richiede una distinzione netta tra le modalità di retribuzione mensilizzata e quella oraria, poiché la natura del giorno festivo incide in modo differente sulla liquidità percepita dai lavoratori. Meccanismi di calcolo: la distinzione tra stipendio fisso e retribuzione oraria.🔗 Leggi su Ameve.eu

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