Quando ricevi il bonifico mensile, ti rendi conto che l'importo netto sul conto corrente è spesso inferiore rispetto alla cifra indicata nel contratto o nella Ral. La differenza deriva dalle trattenute fiscali e previdenziali che vengono applicate prima di arrivare al saldo finale. Molti lavoratori si sorprendono di quanto queste detrazioni incidano sull’importo effettivamente disponibile.

Guardi il tuo contratto, leggi la Ral, sorridi. Poi arriva il bonifico e la realtà è un po' diversa da come te l'eri preventivata. Lo stipendio che compare sulla busta paga non è quasi mai quello che arriva davvero sul conto corrente. E con le nuove regole fiscali introdotte dall'ultima manovra di bilancio, il passaggio dal lordo al netto è più complesso che mai. Contributi Inps, scaglioni Irpef aggiornati, addizionali regionali e comunali, detrazioni e bonus: ogni voce può fare la differenza ai fini del calcolo dello stipendio. Ma quanto resta davvero in tasca? ANSA Differenza tra lordo e netto. Partiamo dalla base. Il lordo è quanto il datore di lavoro offre: lo stipendio nominale, prima di qualsiasi trattenuta. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Come calcolare lo stipendio netto: il totale in busta paga non è (quasi mai) la cifra accreditata sul conto corrente

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In tanti mi avete chiesto una mano per calcolare le dosi Vi lascio la guida nei commenti - facebook.com facebook

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