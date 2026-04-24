Nel 2026, il calendario delle festività italiane presenta alcune particolarità che influenzano la retribuzione dei lavoratori. In particolare, il 25 aprile e il 1° maggio cadono in giorni della settimana diversi da quelli abituali, e questa situazione può incidere sulle voci di paga. È importante verificare come siano indicate queste festività nelle buste paga e controllare eventuali differenze rispetto ad altri anni, soprattutto in relazione a eventuali turni o straordinari.

Il calendario del 2026 mette i lavoratori italiani di fronte a una situazione particolare che richiede un’analisi meticolosa delle competenze in busta paga. Il 25 aprile, anniversario della Liberazione, cade di sabato, mentre il 1° maggio, Festa dei lavoratori, sarà un venerdì. In un sistema normativo complesso come quello italiano, la sovrapposizione tra giorni festivi e giorni feriali non lavorativi non è mai una semplice questione di riposo, ma si traduce in calcoli matematici che variano profondamente tra chi opera nel settore pubblico e chi nel privato, tra chi ha uno stipendio fisso mensilizzato e chi è pagato a ore. Comprendere i...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - 25 aprile e 1° maggio, come sono indicate le festività in busta paga e cosa bisogna controllare

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