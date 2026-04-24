Bussero 75enne muore dissanguato mentre lavora nel suo orto

A Bussero, un uomo di 75 anni, è deceduto mentre lavorava nel suo orto in via Buonarroti, al confine con un’altra località. Secondo quanto riferito, si sarebbe verificato un incidente che ha causato una grave perdita di sangue. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma nonostante i tentativi di rianimazione, l’uomo è deceduto. Le forze dell’ordine stanno accertando le cause dell’incidente.

Luciano Bertoli, 75 anni, geometra, era al lavoro nel suo orto in via Buonarroti, al confine con Carugate, quando si è ferito a una gamba con una motosega o più probabilmente con un trattore tagliaerba (video CanaliAnsa).🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Bussero, 75enne muore dissanguato mentre lavora nel suo orto Notizie correlate Tragedia a Bussero, si ferisce a una gamba con la motosega e muore dissanguatoBussero (Milano), 24 aprile 2026 - Muore dissanguato mentre maneggia la motosega, tragedia nelle campagne di Bussero. Incidente fatale mentre lavora nel suo campo. Muore 81enneMario Storri ha perso la vita dopo essersi reciso accidentalmente l'arteria con una sega circolare. Tutti gli aggiornamenti Tragedia a Bussero, si ferisce a una gamba con la motosega e muore dissanguatoBussero (Milano), 24 aprile 2026 - Muore dissanguato mentre maneggia la motosega, tragedia nelle campagne di Bussero. L’incidente si è verificato stamattina attorno alle 10.30. Secondo la prima ricost ... ilgiorno.it Tragedia nel Milanese, si ferisce con la motosega e muore dissanguatoÈ successo in una villetta di via Buonarroti a Bussero nella mattinata di venerdì 24 aprile. Sul posto il 118, i vigili del fuoco e i carabinieri ... milanotoday.it