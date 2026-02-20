Incidente fatale mentre lavora nel suo campo Muore 81enne

Un uomo di 81 anni ha perso la vita mentre lavorava nel suo campo, a causa di un incidente con la sega circolare. Durante le operazioni, si è ferito accidentalmente, causando un'emorragia che non gli ha lasciato scampo. L'anziano stava tagliando del legno quando si è verificato l'incidente, rendendo impossibile intervenire in tempo. I soccorsi sono arrivati subito, ma per lui non c'era più nulla da fare. La tragedia ha sconvolto la piccola comunità locale.

Mario Storri ha perso la vita dopo essersi reciso accidentalmente l'arteria con una sega circolare. Inutili i soccorsi del 118. Il cordoglio della comunità locale L'emorragia provocata dalla ferita che si è inferto accidentalmente con la sega circolare non gli ha dato scampo. Mario Storri è morto a causa della copiosa fuoriuscita di sangue. In pochi minuti ha perso i sensi e a nulla sono serviti i tentativi di rianimarlo da parte degli operatori del 118, allertati da una telefonata intorno alle 16 di mercoledì 18 febbraio. L'uomo, 81 anni, era impegnato in alcuni lavoretti all'interno del suo pezzo di terra a Badia Agnano, nel comune di Bucine.