Patrono Liberazione e festa dei lavoratori | le aperture della mostra su Andy Warhol

Durante i prossimi ponti di primavera, la mostra dedicata a Andy Warhol, intitolata 'Ladies and Gentlemen', sarà aperta anche nei giorni festivi di giovedì 23 aprile, sabato 25 aprile e venerdì 1 maggio. La scelta di mantenere l'esposizione aperta in questi giorni consente di visitarla senza interruzioni, offrendo al pubblico l'opportunità di ammirare le opere dell'artista in un periodo di festa.

In occasione dei prossimi ponti di primavera la mostra ‘Andy Warhol. Ladies and Gentlemen’ rimarrà aperta durante tutti i giorni festivi: giovedì 23 aprile, sabato 25 aprile e venerdì 1 maggio. Si ricorda che gli orari di apertura saranno dalle 9.30 alle 19.30 (ultimo accesso alla biglietteria.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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