Bus linea 170 proteste delle famiglie | Servizio insufficiente studenti lasciati a piedi e penalizzati

Le famiglie delle zone servite dalla linea bus 170, che collega Rimini a Montescudo, hanno organizzato proteste contro il servizio ritenuto insufficiente. Secondo quanto riferiscono, diversi studenti sono stati lasciati a piedi, causando disagi e penalizzazioni nelle loro routine quotidiane. La questione è tornata alla ribalta dopo le segnalazioni fatte nei mesi scorsi, attirando l’attenzione sulle condizioni del trasporto pubblico in quella tratta.