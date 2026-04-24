Bus linea 170 proteste delle famiglie | Servizio insufficiente studenti lasciati a piedi e penalizzati
Le famiglie delle zone servite dalla linea bus 170, che collega Rimini a Montescudo, hanno organizzato proteste contro il servizio ritenuto insufficiente. Secondo quanto riferiscono, diversi studenti sono stati lasciati a piedi, causando disagi e penalizzazioni nelle loro routine quotidiane. La questione è tornata alla ribalta dopo le segnalazioni fatte nei mesi scorsi, attirando l’attenzione sulle condizioni del trasporto pubblico in quella tratta.
Torna al centro dell’attenzione il caso della linea bus 170, che collega Rimini a Montescudo, già oggetto di segnalazioni nei mesi scorsi. A rilanciare la questione è una lettera inviata alla redazione da un genitore, che denuncia una situazione rimasta irrisolta e, anzi, ulteriormente aggravata.🔗 Leggi su Riminitoday.it
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Si parla di: Bus linea 170, proteste delle famiglie: Servizio insufficiente, studenti lasciati a piedi e penalizzati; Linea 170 Rimini–Montescudo, protesta dei genitori: Studenti lasciati a piedi, istituzioni assenti.
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