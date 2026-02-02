Anagni l’odissea degli studenti per il rientro pomeridiano | Senza bus costretti a rischiare a piedi o in auto

A Anagni gli studenti devono affrontare ogni giorno un vero e proprio calvario per tornare a casa nel pomeriggio. Senza mezzi pubblici, molti sono costretti a rischiare a piedi o a usare l’auto dei genitori, perché il servizio di trasporto scolastico è praticamente inesistente. Le famiglie si trovano a gestire questa situazione difficile, spesso senza alternative praticabili.

Studiare ad Anagni sta diventando una corsa a ostacoli, o meglio, una sfida logistica che grava interamente sulle spalle delle famiglie. È questo il grido d'allarme lanciato da un gruppo di genitori che ha contattato la nostra redazione e che denuncia una grave carenza nel sistema di trasporto pubblico extraurbano, incapace di coprire le esigenze degli studenti impegnati nei rientri pomeridiani. Il cuore del problema risiede nella discrepanza tra gli orari scolastici e le tabelle di marcia del Cotral. Anagni, polo scolastico che accoglie ragazzi provenienti da Frosinone e da numerosi comuni limitrofi, vede molti istituti adottare l'orario prolungato con termine delle lezioni attorno alle 16:30.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Approfondimenti su Anagni Studenti

Questa mattina alcuni autobus delle linee urbane di Trotta restano ferme per mancanza di gasolio.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Anagni Studenti

Anagni: polo del farmaceutico: timori per il maxi investimentoUn'ondata di preoccupazione si è abbattuta nelle ultime ore su Anagni e sulla provincia di Frosinone, oscurando la prospettiva di un'importante crescita economica che fino a qualche settimana fa ... ilmessaggero.it

Treno bloccato alla stazione per un guasto: odissea per i viaggiatori https://shorturl.at/U0c8P - facebook.com facebook