Nel Cremasco studenti lasciati a piedi | I bus non sono passati e non è la prima volta

Da ilgiorno.it 8 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli studenti delle superiori di Crema sono rimasti di nuovo a piedi questa mattina. I pullman non sono passati, come già successo altre volte, lasciando i ragazzi senza mezzi per raggiungere scuola. Gli studenti si sono trovati costretti a camminare, anche se avevano pagato l’abbonamento. La situazione si ripete senza preavviso, creando disagio a studenti e famiglie.

Casale Cemasco (Cremona), 8 febbraio 2026 – Tutti a piedi, senza preavviso. Anche l’altra mattina, e non è la prima volta, i ragazzi delle superiori che vanno a scuola a Crema non hanno potuto usare i pullman per cui pagano l’abbonamento. Una quarantina di studenti – che utilizza i due pullman di Autoguidovie in partenza da Mozzanica e con fermate a Castel Gabbiano, Vidolasco e Casale Cremasco – non è quasi arrivata alla meta. Solitamente i bus arrivano a Casale Cremasco alle 7.20 e poi da lì, sempre strapieni, ripartono per portare gli studenti a Crema. La mattina da Mozzanica partono due pullman di Autoguidovie intorno alle 7: dopo tre fermate, i ragazzi sono a Crema dove poi si dirigono verso gli istituti superiori. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

