Tra aprile e maggio, ci saranno alcune modifiche al servizio di trasporto pubblico locale. L’Azienda di trasporto sospenderà i bus frazionali e fermerà i servizi il primo maggio. Inoltre, in occasione della festa di San Secondo il cinque maggio, saranno disponibili parcheggi gratuiti nel centro cittadino. Questi cambiamenti interesseranno sia i percorsi che la viabilità durante le date indicate.

? Cosa sapere Asp sospende i bus frazionali e ferma i trasporti il 1 maggio.. Parcheggi gratuiti in centro per la festa di San Secondo il 5 maggio.. I servizi di trasporto gestiti da Asp subiranno variazioni significative tra il 25 aprile e il 6 maggio, con la sospensione totale dei bus venerdì 1 maggio e l’esclusione delle linee frazionali durante il ponte scolastico. Organizzare gli spostamenti nei prossimi giorni richiederà un po’ più di attenzione vive i nostri borghi. Sabato 25 aprile, in occasione della Festa della Liberazione, la mobilità sarà garantita esclusivamente attraverso le linee festive A e B. La situazione cambierà radicalmente venerdì 1 maggio, giorno della festa del Lavoro, quando tutti i trasporti saranno fermi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bus Asp: blocchi e cambiamenti per il ponte tra aprile e maggio

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