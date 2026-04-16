Il 20 aprile si terrà uno sciopero nel settore della scuola che coinvolge l’intera nazione, con ripercussioni significative nella regione del Lazio e a Roma. Le famiglie e i residenti si preparano a affrontare possibili disagi e blocchi nelle attività quotidiane, mentre le istituzioni scolastiche annunciano sospensioni o riduzioni delle lezioni. La mobilitazione interessa insegnanti, personale e studenti, creando un quadro di tensione e interruzioni nelle attività didattiche.

Le famiglie romane e i residenti del Lazio si preparano a un lunedì complicato, con la didattica che subirà forti rallentamenti a causa di una mobilitazione nazionale che coinvolge il settore dell’istruzione e della ricerca. Il prossimo 20 aprile, infatti, i sindacati Saese e Unicobas hanno indetto uno sciopero che colpirà diverse scuole, con un presidio specifico programmato per le ore 9:00 proprio sotto la sede del ministero dell’Istruzione situata in viale Trastevere. Le motivazioni dei sindacati e le criticità specifiche dell’istituto Pacinotti-Archimede. La protesta che si sta delineando per il 20 aprile non riguarda solo la gestione quotidiana delle classi, ma tocca nervi scoperti del sistema scolastico.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sciopero scuola il 20 aprile: caos e blocchi tra Roma e Lazio

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