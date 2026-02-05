Mirko Brunetti a Londra tra scelte e progetti | I nuovi buoni propositi per il 2026

Mirko Brunetti si trova a Londra, impegnato a riflettere sul futuro e sui progetti per il 2026. Non è in vacanza, ma in piena trasformazione personale e professionale. Lo ha condiviso direttamente sulle sue stories Instagram, dove ha parlato dei suoi nuovi obiettivi e delle scelte che intende fare nei prossimi anni.

Mirko Brunetti oggi non è in pausa: è in trasformazione. E lo racconta proprio lui nelle sue stories Instagram. Londra non gli sta facendo da sfondo, gli sta facendo da specchio. Lo studio di recitazione procede come fanno le cose serie: a piccoli strappi. Non è un percorso lineare, è una frizione continua tra quello che pensi di saper fare e quello che scopri di non saper ancora essere. Londra non fa sconti, e Mirko lo sa. Qui l’attore non si racconta, si espone. Non spiega, vive. Ogni esercizio è una domanda aperta, ogni scena una caduta controllata. Accanto a lui c’è Silvia, non come appoggio ma come presenza attiva. 🔗 Leggi su 361magazine.com

Mirko Brunetti e Silvia Ghio continuano a vivere il loro amore tra un set a Londra e un weekend sulla neve.

