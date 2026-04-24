La fiera del lavoro ’Chefarò’ si è conclusa con un grande riscontro di pubblico e partecipazione. Sono stati organizzati 24 laboratori e 16 conferenze, mentre oltre 30 testimonianze sono state condivise con gli studenti presenti. Più di 1000 giovani hanno preso parte all’evento, coinvolgendo 35 enti partner che hanno contribuito all’organizzazione. La giornata si è svolta senza incidenti e con un’ampia presenza di partecipanti.

24 laboratori, 16 conferenze, 30 testimonianze, oltre 1000 studenti partecipanti, 35 enti partner coinvolti. Questi sono solo alcuni numeri della prima edizione di " chefarò ", fiera del lavoro e dell’orientamento svoltasi il 21 e il 22 aprile e parte integrante del progetto P.I.L.O.T.A, promosso dall’assessore Filippo Taddia e fondamentale nella creazione della rete che ha poi reso possibile la manifestazione. " Chefarò " è stata una due giorni stratificata ricca di occasioni di confronto dedicate a ragazze e ragazzi di quarta e quinta degli istituti superiori del territorio centese. Attraverso testimonianze, attività e incontri, disseminati per il Centro Storico di Cento, studentesse e studenti hanno avuto l’occasione di dare uno sguardo a quello che potrebbe essere il loro futuro, sia dal punto di vista accademico che lavorativo.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Buona la prima per ’Chefarò’: "Successo della fiera del lavoro"

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