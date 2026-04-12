La prima giornata della Fiera del Biologico della Montagna Alpina si è tenuta ieri nel capoluogo, accompagnata dall’evento Sondrio Primavera promosso dal Comune per celebrare l’arrivo della stagione. La fiera, alla sua prima edizione, ha visto espositori e visitatori partecipare all’evento dedicato ai prodotti biologici di montagna. La manifestazione si svolge in concomitanza con altre iniziative organizzate nel centro cittadino.

SONDRIO Buona la prima – sia come giornata, che come edizione – della Fiera del Biologico della Montagna Alpina che ha debuttato ieri nel capoluogo, "a braccetto" con Sondrio Primavera, il contenitore di proposte che il Comune dedica ogni anno all’arrivo della bella stagione. Un avvio premiato anche dal meteo, che ha invogliato ancora di più a scoprire e approfittare delle – tante – attività pensate per l’occasione dalla task force che ha visto insieme, per l’occasione, palazzo Pretorio e progetto Interreg Smartbioval, di cui è capofila la Comunità Montana di Sondrio, insieme a molti partner, pubblici e privati. Per la Fiera del biologico in esposizione le produzioni di ben 70 aziende, di cui 20 locali, mentre in piazza Cavour ha "trovato casa" il mercatino dei fiori e del giardinaggio.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Fiera bio, buona la prima. E al Sociale c’è Storti

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