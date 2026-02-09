Fiera del disco | due giorni dedicati ai collezionisti della buona musica

La Fiera del disco torna questa settimana con due giorni dedicati ai collezionisti e agli appassionati di musica. Ernyaldisko organizza di nuovo l’evento, promettendo di sorprendere chi ama scoprire vinili rari e album storici. La manifestazione si svolgerà nel week-end, offrendo un’occasione per scovare pezzi unici e condividere la passione per la musica.

Ernyaldisko presenta la nuova edizione della “Fiera del disco”, un appuntamento che torna anche questa volta per sorprendere tutti gli amanti e i collezionisti della buona musica. La fiera si terrà nel fine settimana del 14 e 15 febbraio, al padiglione Becci del porto turistico di Pescara.🔗 Leggi su Ilpescara.it

Approfondimenti su Fiera Del Disco

A Bagnacavallo si svolgono due giorni dedicati ai vini di qualità, un’occasione per esplorare territori diversi attraverso degustazioni e incontri.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Fiera Del Disco

Argomenti discussi: Torna la più grande Fiera del Disco: nuova location, il Palazzetto dello Sport di Triggiano; FIERA DEL DISCO; Music Day, la Fiera del disco di Roma; A Pescara la 22ª Fiera del Disco.

A Pescara la 22ª Fiera del DiscoLa 22ª Fiera del Disco di Pescara si terrà Sabato 14 e Domenica 15 Febbraio 2026, presso il Porto Turistico Marina di Pescara, in Via Papa Giovanni XXIII e sarà aperta Sabato e Domenica dalle ore ... hgnews.it

Appena conclusa la fiera del disco, fumetto ad Arezzo FiereArezzo, 18 marzo 2025 – Si è appena conclusa la 26° edizione della fiera del disco, fumetto, videogiochi, figurine, carte e collezionismo ad Arezzo Fiere e congressi, con un bilancio più che positivo ... lanazione.it

Ernyaldisko. Jimi Hendrix · Lover Man. Torna a Milano la Fiera Internazionale del Disco più grande d’Italia! Oltre 100 espositori dall’Italia e dall’Estero, vinili, CD, rarità e incontri speciali. 21-22 marzo, Unipol Forum di Assago. MILANO VINILE La Fiera Inter facebook

In anteprima alla FIERA DEL DISCO ROMA - Music Day Roma 48^ edizione + FIGURINE FOREVER sarà disponibile la seconda edizione della figurina solidale Celebrative Sticker #82 dedicata a Tommaso #Maestrelli, allenatore della Lazio campione d'Italia x.com