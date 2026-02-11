Al Giardino Scotto arrivano i ' Terre di Pisa Bike Days'

Da pisatoday.it 11 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alla presentazione dei 'Terre di Pisa Bike Days' al Giardino Scotto, gli organizzatori hanno annunciato l’evento che si svolgerà a Pisa. La Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest e la Comunità di Ambito Turistico Terre di Pisa, guidata dal Comune, hanno svelato i dettagli durante la BIT di Milano.

La Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest e la Comunità di Ambito Turistico Terre di Pisa, guidato dal Comune di Pisa, hanno presentato i 'Terre di Pisa Bike Days' durante la BIT di Milano. L'evento, che animerà il Giardino Scotto dal 17 al 19 aprile 2026, nasce come spin-off dell'Italian.🔗 Leggi su Pisatoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Terre di Pisa Bike Days

Riaperta l'area giochi al Giardino Scotto dopo l'intervento di manutenzione

Violenza sulle donne, inaugurata la panchina rossa al Giardino Scotto

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Terre di Pisa Bike Days

Parcheggio al Giardino Scotto. Pieragnoli: Finalmente ci siamoParcheggio al Giardino Scotto: finalmente ci siamo. Lo aspettavamo da almeno 15 anni. Così il direttore generale di Confcommercio Pisa, Federico Pieragnoli, esprime la propria soddisfazione per la ... lanazione.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.