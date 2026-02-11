Al Giardino Scotto arrivano i ' Terre di Pisa Bike Days'

Alla presentazione dei 'Terre di Pisa Bike Days' al Giardino Scotto, gli organizzatori hanno annunciato l’evento che si svolgerà a Pisa. La Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest e la Comunità di Ambito Turistico Terre di Pisa, guidata dal Comune, hanno svelato i dettagli durante la BIT di Milano.

La Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest e la Comunità di Ambito Turistico Terre di Pisa, guidato dal Comune di Pisa, hanno presentato i 'Terre di Pisa Bike Days' durante la BIT di Milano. L'evento, che animerà il Giardino Scotto dal 17 al 19 aprile 2026, nasce come spin-off dell'Italian.

