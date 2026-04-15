Pisa capitale del cicloturismo | è il momento dei ' Terre di Pisa Bike Days'

Questa mattina, presso la sede della Regione Toscana, è stata presentata la prima edizione dei 'Terre di Pisa Bike Days'. L'evento si svolgerà nella zona di Pisa e coinvolgerà appassionati di ciclismo e cicloturismo. La manifestazione prevede diverse iniziative dedicate agli amanti della bicicletta, con l’obiettivo di promuovere il territorio e le sue strade. La presentazione è stata seguita dalla comunicazione ufficiale degli organizzatori.

E' stata presentata questa mattina, presso la sede della Regione Toscana, la prima edizione del 'Terre di Pisa Bike Days'. La manifestazione, in programma dal 17 al 19 aprile, trasformerà lo storico Giardino Scotto di Pisa in un innovativo hub esperienziale dedicato al mondo delle due ruote.🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate Al Giardino Scotto arrivano i 'Terre di Pisa Bike Days'La Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest e la Comunità di Ambito Turistico Terre di Pisa, guidato dal Comune di Pisa, hanno presentato i... Terre di Pisa protagonista alla BIT di Milano: focus sul cicloturismoPisa, 12 febbraio 2026 – La Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest e la Comunità di Ambito Turistico Terre di Pisa, guidato dal Comune di Pisa,... Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Terre di Pisa Bike Days 2026: tre giorni tra test bike, gravel e cicloturismo. Terre di Pisa Bike Days 2026: tre giorni tra test bike, gravel e cicloturismoTerre di Pisa Bike Days 2026 è pronto a trasformare la città toscana in un vero e proprio villaggio dedicato alle due ruote. L’appuntamento è fissat ... pianetamountainbike.it Scott e Bergamont ai Terre di Pisa Bike Days 2026: test bike e ride in ToscanaScott e Bergamont saranno tra i protagonisti dei Terre di Pisa Bike Days 2026, l’evento dedicato al mondo della bicicletta in programma dal 17 al 19 ... pianetamountainbike.it