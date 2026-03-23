"Perfetto. Buon divertimento". Tre parole, misto di indignazione e amarezza. Su X Gaia Tortora, giornalista di La7 e figlia di Enzo Tortora, indimenticabile uomo di spettacolo e vittima del più clamoroso, vergognoso caso di malagiustizia degli ultimi 40 anni d'Italia, condivide il video delle toghe dell' Anm che a Napoli festeggiano in maniera sguaiata la vittoria del No al referendum sulla giustizia. La Tortora, fino all'ultimo, si è esposta a sostegno del Sì e oggi assiste a scene inimmaginabili: giudici e pm, alla comunicazione dei primi exit poll dai seggi, esultano, si abbracciano, saltano, cantano al grido di " Chi non salta Meloni è " e " Bella ciao ". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Gaia Tortora, "perfetto. Buon divertimento": il video che smaschera le toghe rosse

Articoli correlati

Caso Tortora, Augias ammette: “Anch’io ebbi un dubbio”. Gaia Tortora: “Non deve vergognarsi”Ascolti TV di lunedì 16 febbraio 2026: Cuori 3 vince in spettatori, Taratata leader di share.

Leggi anche: Chi è Annalisa Imparato, il magistrato per il Sì che manda in tilt le toghe rosse