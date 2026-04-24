Bullismo a Ravenna madre affronta gli aggressori del figlio fuori da una scuola media | Lo capite che quello che fate è grave? Indaga la Polizia

A Ravenna, una madre si è avvicinata agli aggressori del figlio fuori da una scuola media, chiedendo loro se capiscono la gravità delle loro azioni. La Polizia sta conducendo le indagini sull’accaduto. L’episodio si è verificato nelle vicinanze dell’istituto scolastico, dove si sono registrate le tensioni tra gli studenti coinvolti. Nessuna informazione è stata resa nota sui dettagli dell’intervento delle forze dell’ordine.