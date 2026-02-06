Looney Tunes alle Olimpiadi 2026 | Bugs Bunny invade Milano con eventi esclusivi

Milano si trasforma in un set da cartoon. Bugs Bunny e Lola Bunny arrivano in città per eventi speciali in vista delle Olimpiadi 2026. La piazza principale si riempie di fan e curiosi, mentre Willy il Coyote si prepara a mettere in scena sfide divertenti e originali. La città si accende di colori e allegria, tra risate e momenti da ricordare.

Milano si sveglia diversa. Bugs Bunny e Lola Bunny si preparano a calzare gli sci, mentre Willy il Coyote affila i suoi ingegni per sfide olimpiche. I Looney Tunes sbarcano alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 con un'invasione che mescola sport, animazione e cultura pop. Il Pin Trading Center e le installazioni urbane. In via Carlo De Cristoforis 1, dal 6 al 22 febbraio, l' Official Olympic Pin Trading Center diventa santuario per collezionisti. Le spille olimpiche si trasformano in opere dove i personaggi Warner si fondono con i Cinque Cerchi. Photo opportunity con Bugs e Lola, area relax per famiglie e un' installazione urbana che collega il pubblico allo streaming su HBO Max completano l'esperienza.

