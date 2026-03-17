bugs bunny at the symphony incontro tra concerto e cinema

Bugs Bunny at the Symphony combina un concerto sinfonico con immagini del famoso cartone animato. Per molti spettatori, il primo contatto con l’orchestra non si è verificato in un teatro, ma davanti allo schermo televisivo. Questo spettacolo unisce musica dal vivo e scene di animazione, creando un’esperienza che avvicina il pubblico alla musica classica attraverso l’intrattenimento visivo e sonoro.

Per molti spettatori il primo incontro con l’orchestra sinfonica non è avvenuto in una sala da concerto, ma davanti al televisore. È lì, tra i pomeriggi dell’infanzia o dell’adolescenza, che generazioni intere hanno ascoltato per la prima volta il suono di archi, fiati e percussioni attraverso i cortometraggi dei Looney Tunes. Inseguimenti impossibili, gag fulminanti e personaggi irresistibili come Bugs Bunny, Daffy Duck o Wile E. Coyote accompagnati da una musica vivace e virtuosistica, capace di trasformare ogni gesto in ritmo e ogni battuta in un piccolo evento teatrale. Bugs Bunny at the Symphony nasce proprio da questa memoria condivisa. Lo spettacolo riporta sul grande schermo celebri episodi dell’animazione Warner Bros. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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