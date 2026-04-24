Bug Apple | come l’FBI ha letto i messaggi Signal cancellati

L'FBI ha dichiarato di aver recuperato messaggi cancellati dall'app Signal grazie a una vulnerabilità nel sistema operativo iOS. La scoperta riguarda versioni di iOS precedenti alla versione 26, che Apple ha successivamente rilasciato per correggere il problema. La falla ha permesso alle forze dell'ordine di accedere a conversazioni che gli utenti avevano eliminato, senza il loro consenso, sfruttando una vulnerabilità nel software di Apple.

?? Cosa sapere L'FBI ha recuperato messaggi Signal cancellati tramite una falla nel sistema iOS. Apple ha rilasciato le versioni 26.4.2 e 18.7.8 per correggere il bug CVE-2026-28950. L'FBI ha estratto messaggi eliminati tramite l'applicazione Signal dal dispositivo iPhone di un sospettato, rivelando una falla di sicurezza che Apple ha provveduto a chiudere con il rilascio di iOS 26.4.2 e iOS 18.7.8. Il problema non risiedeva nel protocollo di crittografia end-to-end della piattaforma di mess .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bug Apple: come l’FBI ha letto i messaggi Signal cancellati Notizie correlate iOS: Apple chiude il buco che esponeva i messaggi cancellati? Cosa sapere Apple rilascia aggiornamento iOS per correggere la vulnerabilità nei database dei messaggi iMessage. WhatsApp e Signal sotto attacco: lo schema degli hacker russi secondo l’FBISecondo le agenzie di intelligenze degli Stati Uniti degli hacker russi stanno violando migliaia di account su popolari app di messaggistica. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Molti Apple Watch hanno smesso di funzionare correttamente dopo l’ultimo aggiornamento; Apple rilascia iOS 26.4.2 e iPadOS 26.4.2; Apple risolve iOS che conservava le notifiche eliminate, comprese le anteprime delle chat; iOS 26.4.2 risolve un grave bug di sicurezza: messaggi cancellati conservati in un database di notifiche. Apple spiega come segnalare correttamente i bugIl post, intitolato How to file great bug reports, arriva a poche settimane dal lancio della prima beta di iOS 14 che, almeno nelle prime release, avrà sicuramente vari bug da correggere. Le ... iphoneitalia.com Apple spiega le modalità corrette per segnalare i bugIn un messaggio sul sito dedicato agli sviluppatori, Apple ricorda che i bug sono una parte inevitabile del processo di sviluppo. Benché possa essere frustrante, scontrarsi con i bug, è possibile ... macitynet.it Accesso ai messaggi Signal: Apple corregge il bug x.com Apple rilascia iOS 26.4.2 con fix di bug e sicurezza; corretta vulnerabilità nelle notifiche. Prosegue sviluppo di iOS 26.5. https://tech.everyeye.it/notizie/ios-26-4-2-qui-perche-devi-aggiornare-iphone-873634.htmlutm_medium=Social&utm_source=Facebook - facebook.com facebook