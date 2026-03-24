Le agenzie di intelligence degli Stati Uniti hanno segnalato che hacker russi stanno entrando in migliaia di account su applicazioni di messaggistica molto usate. Secondo le fonti, gli attacchi coinvolgono sia WhatsApp che Signal, con tecniche che permettono l'accesso non autorizzato agli account degli utenti. Le autorità stanno monitorando la situazione e indagando sulle modalità di attacco adottate dagli hacker.

Secondo le agenzie di intelligenze degli Stati Uniti degli hacker russi stanno violando migliaia di account su popolari app di messaggistica. L’inganno avverrebbe attraverso finti account ufficiali di assistenza, inducendo gli utenti a cliccare link dannosi o a condividere informazioni riservate. Secondo alcune dichiarazioni gli hacker russi hanno preso di mira Signal e WhatsApp. Il Federal Bureau of Investigation (FBI) e la Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) hanno spiegato in una dichiarazione congiunta lo schema attuato dagli hacker. Attraverso l’utilizzo di account ufficiali di assistenza sulle piattaforme di messaggistica, incentivando all’utilizzo di link malevoli o al fornire informazioni sensibili, quali PIN o codici di verifica. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - WhatsApp e Signal sotto attacco: lo schema degli hacker russi secondo l’FBI

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