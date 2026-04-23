Apple ha rilasciato un aggiornamento di iOS per correggere una vulnerabilità che permetteva di accedere ai messaggi cancellati su iMessage. La società ha identificato un problema nel modo in cui i database dei messaggi conservano i dati, rendendo possibile visualizzare messaggi eliminati. L’aggiornamento mira a risolvere questa falla di sicurezza e migliorare la protezione delle conversazioni degli utenti. La società ha consigliato di installare subito la versione aggiornata del sistema operativo.

? Cosa sapere Apple rilascia aggiornamento iOS per correggere la vulnerabilità nei database dei messaggi iMessage.. La patch impedisce alle agenzie di law enforcement di recuperare conversazioni precedentemente cancellate.. Apple ha rilasciato un aggiornamento software per iOS volto a eliminare una vulnerabilità che permetteva il recupero di messaggi iMessage precedentemente cancellati, chiudendo un varco tecnico sfruttato in passato da diverse agenzie di law enforcement. La correzione arriva dopo che è emerso come un difetto nella gestione dei database interni dell’iPhone potesse esporre frammenti di conversazioni e metadati, nonostante le procedure di rimozione standard.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - iOS: Apple chiude il buco che esponeva i messaggi cancellati

How To Check Deleted Messages On Whatsapp In iPhone

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