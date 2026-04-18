Lega il Sannio protagonista a Milano alla manifestazione dei Patrioti Europei

A Milano, in piazza Duomo, si è svolta una manifestazione dei Patrioti Europei a cui ha partecipato una numerosa delegazione proveniente dalla regione del Sannio. Tra i presenti, due rappresentanti locali hanno preso parola, sottolineando l'importanza dell'evento e portando il loro messaggio alla manifestazione. La partecipazione ha attirato l’attenzione di numerosi cittadini e organizzazioni presenti, con un'attenzione particolare alle tematiche legate alla rappresentanza territoriale.

Il Coordinamento provinciale di Benevento era presente all’appuntamento con il commissario provinciale Domenico Parisi e con Luigi Barone, alla guida di decine di militanti e simpatizzanti giunti dalla provincia beneventana. Una partecipazione significativa, che ha portato in piazza le istanze di un territorio che riconosce nell’azione della Lega un punto di riferimento solido per il rilancio del Mezzogiorno e dell’intero Paese. “La nostra provincia – ha aggiunto Parisi – ha voluto ribadire con forza il pieno sostegno alle attività che il partito sta portando avanti con coerenza e determinazione all’interno del Governo. La presenza massiccia...🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Lega, il Sannio protagonista a Milano alla manifestazione dei Patrioti Europei Contadini Italiani - Milano, la protesta con i trattori (09.01.26) Notizie correlate Lunedì consiglio federale Lega a Milano, fari sulla "manifestazione dei Patrioti"Lunedì prossimo, a Milano, è previsto il consiglio federale della Lega in via Bellerio con il segretario Matteo Salvini. Milano, in Duomo la manifestazione dei "Patrioti europei": presenti Salvini e Bardella, cortei anche degli antagonisti - VIDEOIn piazza è atteso Jordan Bardella insieme ad esponenti della destra europea, tra cui Martin Helme, Udo Landbauer, Tom Van Grieken, Afroditi... Panoramica sull’argomento Si parla di: Patrioti senza paura. Lega, anche una delegazione sannita a Milano per la manifestazione dei Patrioti EuropeiUna folta delegazione del Sannio ha preso parte, nella giornata odierna, alla grande manifestazione dei Patrioti Europei tenutasi in Piazza Duomo a Milano, conclusa dall’intervento del leader della ... ntr24.tv A Milano sfilano i Patrioti europei e tre cortei di protestaÈ il giorno del raduno dei Patrioti europei voluto dalla Lega a Milano. Sul palco, con Matteo Salvini, è atteso anche Jordan Bardella è un politico francese, presidente del Rassemblement National. D ... rainews.it