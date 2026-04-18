Milano in piazza al via il corteo dei Patrioti europei in testa un trattore e i sindaci della Lega | La diretta

A Milano si è svolto il corteo dei Patrioti europei, con un trattore in testa e alcuni sindaci della Lega tra i partecipanti. La manifestazione è stata organizzata per protestare contro le decisioni dell’Unione europea. Sono stati segnalati tre controcortei e altre iniziative che si sono svolte nelle vicinanze. La manifestazione ha coinvolto diverse persone e ha attirato l’attenzione dei presenti.

I Patrioti europei scendono in piazza Duomo oggi a Milano con l'intenzione di scagliarsi contro l'Europa "sorda se non nemica", come l'ha definita il segretario della Lega Matteo Salvini. Secondo le forze dell'ordine sono circa 2mila i manifestanti che sfilano verso il centro. In testa al corteo c'è un trattore con la scritta "Tuteliamo la nostra agricoltura e il Made in Italy", che sarà uno dei temi affrontati dal raduno, subito dietro nelle prime file i sindaci della Lega e gli amministratori locali che reggono uno striscione con la scritta "Padroni a casa nostra" e indossano anche una fascia con la stessa frase. Colonna sonora del corteo, tra gli altri, Max Pezzali, Renato Zero, Heater Parisi e Pupo.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Milano in piazza, al via il corteo dei Patrioti europei, in testa un trattore e i sindaci della Lega | La diretta Milano, la protesta dei trattori Notizie correlate Il Comune di Milano condannerà il Remigration Summit della Lega e dei Patrioti europei (ma non potrà vietarlo)Giovedì 16 aprile il consiglio comunale di Milano discuterà l'ordine del giorno contro il Remigration Summit che si svolgerà in piazza Duomo sabato... Milano in piazza: Patrioti europei in Duomo, cortei di protesta in città | La direttaI Patrioti europei scendono in piazza Duomo oggi a Milano con l'intenzione di scagliarsi contro l'Europa "sorda se non nemica", come l'ha definita il... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: La Lega torna in piazza a Milano contro l’Ue per tentare il rilancio; Weekend a Milano: dal 17 al 19 aprile; Milano è memoria. Gli eventi per l'81° Anniversario della Liberazione; Capodanno 2026 in Piazza Duomo a Milano: niente concerto, albero olimpico e cosa fare in città. A Milano le seconde generazioni in piazza con FI e le bandiere tricoloriNel giorno della manifestazione promossa dalla Lega e dai Patrioti europei a Milano sono scese in piazza anche le seconde generazioni, sventolando la bandiera tricolore, nell'ambito della manifestazio ... ansa.it Remigration Summit, Milano si prepara ad un sabato rovente: Migliaia di persone attese in piazza. Salvini prova a smorzare, ma la tensione resta altaIl 18 aprile si prospetta una giornata complessa per la città meneghina. Alle ore 15 l’appuntamento organizzato dalla Lega: Chiediamo pace e sicurezza. Fontana ci sarà, Vannacci assente: e la maggio ... ilgiorno.it Milano, ci siamo! Migliaia di cittadini in corteo e poi in piazza Duomo contro le eurofollie di Bruxelles, per fermare l'immigrazione clandestina, a difesa dei nostri valori e della nostra cultura. #SenzaPaura, in Europa PADRONI A CASA NOSTRA! x.com/i/broadca x.com Questa mattina ho effettuato una visita istituzionale presso la sede di Gallerie d’Italia a Milano, polo museale d’eccellenza nel cuore della città. Nel corso del sopralluogo, accompagnato da Laura Feliciotti, Responsabile del Patrimonio Artistico di Intesa Sanpa facebook