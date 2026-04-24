Una crisi si sta sviluppando all’interno dell’Auditorium Parco della Musica, causando preoccupazione tra le autorità cittadine. La questione riguarda la gestione dell’ente e sta sollevando interrogativi tra i rappresentanti istituzionali. Il sindaco di Roma ha espresso i propri timori, alimentando l’attenzione su una situazione che rischia di coinvolgere anche aspetti amministrativi e legali. La situazione resta sotto osservazione mentre si attendono sviluppi ufficiali.

Tempesta perfetta all'Auditorium Parco della Musica, che preoccupa il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. Il 5 giugno, davanti al TAR, saranno discusse le presunte irregolarità legate alla contestata gara per catering e ristorazione, da cui sarebbero stati esclusi anche alcuni tra i nomi più importanti del settore romano e nazionale. Sul fronte della sicurezza emerge inoltre un quadro ancora più preoccupante. Il Museo Aristaios, che ospita la Collezione Sino poli - una raccolta di antichità classiche, con ceramiche greche ed etrusche databili tra età arcaica ed ellenistica - ed è sottoposto al controllo della Sovrintendenza capitolina guidata da Claudio Parisi Presicce, avrebbe il sistema di allarme disattivato da mesi.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Bufera in vista sulla gestione Ranucci

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