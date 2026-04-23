Una disputa legale coinvolge l’avvocato Petruzzi, che ha risposto alle segnalazioni disciplinari presentate da altri professionisti riguardo alla gestione delle cause relative a un minore. Le accuse e le difese si sono susseguite a seguito di esposti sulla condotta dell’avvocato, che si occupa di rappresentare le famiglie di vittime in un caso che ha attirato l’attenzione. La vicenda si sviluppa nel contesto di un contenzioso legale ancora in corso.

Controversia legale intorno al caso del piccolo Domenico Caliendo: l'avvocato Petruzzi risponde alle segnalazioni disciplinari presentate dai colleghi e ribadisce l'impegno verso le famiglie delle vittime. Il tragico caso del piccolo Domenico Caliendo, deceduto dopo un trapianto di cuore, è diventato il fulcro di un’inattesa disputa professionale che sta scuotendo il foro napoletano. L'avvocato Francesco Petruzzi, legale che rappresenta la famiglia del bambino, si trova ora al centro di una controversia disciplinare: nei suoi confronti sono stati presentati ulteriori due esposti presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli, che si aggiungono a una segnalazione precedente.🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Domenico Caliendo, bufera legale sulla gestione delle cause: l’avvocato Petruzzi risponde agli esposti

Notizie correlate

Morte Domenico Caliendo, presentato un esposto contro l’avvocato Petruzzi, legale della famigliaÈ stato presentato un esposto contro l'avvocato Francesco Petruzzi, il legale della famiglia di Domenico Caliendo, bimbo morto dopo un trapianto di...

Domenico Caliendo, accuse all'avvocato Petruzzi: «Mai preso percentuali su risarcimenti»«Nelle ultime ore sono stato oggetto di una significativa esposizione mediatica e di una intensa ondata di reazioni sui social network, conseguenti...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Argomenti più discussi: 77° GRAN PREMIO LOTTERIA. CONFERENZA STAMPA CONGIUNTA FONDAZIONE DOMENICO CALIENDO E NEW AGNANO ARENA & RACES. LUNEDI 20 APRILE ORE 11.; Agnano, il Gran Premio Lotteria di trotto diventa Memorial Domenico Caliendo: i soldi dei biglietti alla Fondazione.

Domenico Caliendo, il legale dopo gli esposti: «Fornisco il mio contributo alla giustizia»«Il mio lavoro è esclusivamente finalizzato a fornire un contributo affinché si giunga alla verità e sia fatta giustizia». È quanto sottolinea all'Ansa l'avvocato Francesco Petruzzi, legale della ... ilmattino.it

Domenico Caliendo, tre esposti contro l’avvocato Petruzzi: «Cercano di zittirmi, io voglio solo la verità»«Il mio lavoro è esclusivamente finalizzato a fornire un contributo affinché si giunga alla verità e sia fatta giustizia» .È quanto sottolinea all'Ansa l'avvocato Francesco Petruzzi, legale della ... leggo.it

Il Gran Premio Lotteria nel nome di Domenico Caliendo - facebook.com facebook