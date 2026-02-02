Terzo pino crollato ai Fori Imperiali bufera sul Campidoglio | opposizioni all’attacco sulla gestione del verde

Un altro pino è caduto ai Fori Imperiali, portando ancora più tensione tra le opposizioni e l’amministrazione comunale. È il terzo albero che crolla in meno di un mese in quella zona di Roma. La vicenda accende le polemiche sulla cura e la manutenzione del verde pubblico, con i gruppi di minoranza che chiedono risposte chiare e immediato intervento. La questione diventa un nuovo capitolo del dibattito sulla gestione del patrimonio arboreo della città.

Il crollo del terzo pino in meno di un mese lungo via dei Fori Imperiali riaccende lo scontro politico in Campidoglio e riporta al centro del dibattito pubblico la gestione del verde urbano nella Capitale. L’episodio, avvenuto in una delle aree più simboliche e frequentate della città, ha sollevato interrogativi sulle verifiche effettuate negli ultimi mesi e sulle misure di prevenzione adottate per garantire la sicurezza di cittadini e turisti. Mentre dal Municipio I Roma Centro arriva la richiesta di nuovi controlli sulle alberature, l’opposizione capitolina punta il dito contro il sindaco Roberto Gualtieri e l’assessora all’Ambiente Sabrina Alfonsi, accusati di non aver dato seguito agli impegni annunciati dopo i precedenti cedimenti. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Terzo pino crollato ai Fori Imperiali, bufera sul Campidoglio: opposizioni all’attacco sulla gestione del verde Approfondimenti su Fori Imperiali Crollo del pino ai Fori Imperiali: chiusa la strada anche ai pedoni Questa mattina via dei Fori Imperiali rimane chiusa al traffico e ai pedoni dopo il crollo di un pino avvenuto domenica pomeriggio. Roma: Fd’I, crollato un altro albero ai Fori Imperiali, ennesima tragedia sfiorata Roma: ancora un albero crolla nei pressi dei Fori Imperiali, evitata una possibile tragedia. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Fori Imperiali Argomenti discussi: Fori Imperiali, Campidoglio sotto attacco per il terzo pino crollato in un mese; Roma, crolla un altro pino ai Fori Imperiali: tre persone ferite. È il terzo albero caduto in poche settimane; Ai Fori Imperiali crolla il terzo pino in un mese: tre feriti e strada chiusa; Roma, chiuso per sicurezza un tratto dei Fori Imperiali dopo il crollo di un pino. Nuovo crollo ai Fori Imperiali: cade un pino, tre feriti lievi e opposizioni all’attaccoDopo il terzo crollo di un pino ai Fori Imperiali in poche settimane, il Comune dispone la chiusura del tratto e un piano di controlli approfonditi: è scontro con le opposizioni. notizie.it Fori Imperiali, Campidoglio sotto attacco per il terzo pino crollato in un meseMentre dal municipio I arriva la richiesta di nuovi controlli, l'opposizione capitolina punta l'indice su Gualtieri e Alfonsi ... romatoday.it Scontri Torino, prendiamoli uno a uno Khamenei ora ha paura e negozia con gli Usa Cade un altro albero ai Fori Imperiali #primapagina #2febbraio #iltempoquotidiano x.com Ai Fori Imperiali crolla il terzo pino in un mese: tre feriti e strada chiusa https://www.lacapitale.it/articolo/ai-fori-imperiali-crolla-il-terzo-pino-in-un-mese-tre-feriti-e-strada-chiusa - facebook.com facebook

