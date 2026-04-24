Durante l’approvazione del decreto sicurezza alla Camera dei deputati, si è verificato un episodio di forte tensione. Mentre si ascoltava l’inno di Mameli, un deputato ha perso la calma, scatenando un caos generale tra i presenti. Le immagini mostrano momenti di scontro e confusione, con alcuni parlamentari coinvolti in discussioni animate. La seduta è proseguita con difficoltà, sotto gli occhi di tutti i presenti.

L’approvazione definitiva del Dl Sicurezza alla Camera dei deputati si è svolta in un clima di forte tensione nell’Aula di Montecitorio. Il provvedimento ha ottenuto il via libera finale, ma la seduta è stata caratterizzata da proteste e cori che hanno spostato l’attenzione anche su quanto accaduto nei minuti immediatamente precedenti al voto. Poco prima della votazione, parlamentari delle opposizioni hanno esposto cartelli con la scritta “La nostra sicurezza è la Costituzione”, contestando le misure contenute nel decreto e criticando l’impianto complessivo del testo. La protesta ha innescato una reazione dai banchi della maggioranza e ha contribuito ad aumentare la tensione in Aula.🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Bufera alla Camera durante l’inno di Mameli: Bonelli perde la testa, caos totale (VIDEO)

Notizie correlate

Caos totale alla Camera, banchi occupati, insulti e urla: il videoAlta tensione alla Camera durante l’esame del decreto sicurezza: dopo una giornata segnata da rilievi istituzionali, dubbi sulle coperture e scontro...

Meloni scuote la testa durante intervento di Schlein alla Camera: È tutto falso – Il video(Agenzia Vista) Roma, 09 aprile 2026 La segretaria del Partito Democratico Elly Schlein è intervenuta in Aula alla Camera dopo l'informativa urgente...

Aggiornamenti e dibattiti

Argomenti più discussi: Covid, bufera sugli strani fondi islamici; Dl Sicurezza, incentivi agli avvocati per i rimpatri. È bufera. Siamo a un passo dall'Ice di Trump; Dl Sicurezza, bufera sui soldi ai legali che convincono i migranti al rimpatrio: Siamo a un passo dall'Ice; Cappello alpino ai volontari, è bufera: bastava il berretto norvegese.

Minacce fisiche a Giovanni Donzelli alla Camera, denuncia del deputato FdI che attacca la sinistraIl responsabile organizzazione Fdi, Giovanni Donzelli, ha accusato i parlamentari di sinistra di minacce fisiche durante l'intervento alla Camera ... virgilio.it

Bufera sull'opuscolo anti razzismo: a Londra il logo del Millwall sulla tunica del Ku Klux Klan x.com

Nuova bufera dopo il caso Nocini. Le chat: «I turni del pomeriggio iniziano al mattino». facebook