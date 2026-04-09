Meloni scuote la testa durante intervento di Schlein alla Camera | È tutto falso – Il video

Durante un intervento alla Camera, la segretaria del Partito Democratico ha preso la parola subito dopo l'informativa del Presidente del Consiglio, che aveva illustrato le recenti decisioni del Governo. Nel corso del suo discorso, la politica ha accusato alcune affermazioni del Premier, portando all'attenzione un video che, secondo quanto dichiarato, dimostrerebbe la falsità di alcune dichiarazioni ufficiali. In risposta, Giorgia Meloni ha scosso la testa, negando le affermazioni fatte.

(Agenzia Vista) Roma, 09 aprile 2026 La segretaria del Partito Democratico Elly Schlein è intervenuta in Aula alla Camera dopo l'informativa urgente del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni sull'azione del Governo. Durante il suo discorso, la premier ha scosso la testa e si è rivolta ai ministri al suo fianco dicendo: "È tutto falso" Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

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