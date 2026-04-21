Caos totale alla Camera banchi occupati insulti e urla | il video

All’interno della Camera si è verificato un episodio di forte tensione durante l’esame del decreto sicurezza. Dopo una giornata caratterizzata da interventi critici, discussioni sui fondi previsti e confronti tra le forze politiche, le opposizioni hanno occupato i banchi del governo, scatenando insulti e urla tra i presenti. L’evento ha portato a un clima di caos, con i banchi occupati e una forte pressione tra i partecipanti.

Alta tensione alla Camera durante l’esame del decreto sicurezza: dopo una giornata segnata da rilievi istituzionali, dubbi sulle coperture e scontro politico, l’Aula è stata travolta da una protesta delle opposizioni culminata con l’ occupazione dei banchi del governo. I lavori hanno subito una sospensione nel pieno di urla e richiami all’ordine. Al centro del braccio di ferro c’è la linea dell’esecutivo: procedere con l’approvazione del provvedimento senza modifiche immediate e rinviare a un secondo momento gli interventi richiesti sulla norma ritenuta più problematica, quella legata ai premi per i rimpatri dei migranti. In parallelo, prende forma l’ipotesi di un decreto correttivo successivo per intervenire sui passaggi più contestati.🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Caos totale alla Camera, banchi occupati, insulti e urla: il video Notizie correlate Leggi anche: Caos alla Camera, la seduta finisce tra urla e insulti. Tensione altissima Caos alla Camera, urla e accuse durante la commemorazione delle vittime di MinneapolisIl clima politico italiano si infiamma nuovamente all’interno del Palazzo Montecitorio, trasformando una sessione dedicata alla memoria in un terreno... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Peggio della destra: strappo totale tra i Verdi e Sala sul gemellaggio con Tel Aviv. Caos in aula; FISA, proroga lampo alla Camera, Trump battuto e Congresso nel caos; Calcio in faccia, espulsione e caos totale in AFC Champions League; Video. 'Un fallimento sistemico': l'EES manda in tilt i controlli Ue. Dl sicurezza, il governo tira dritto ma prepara la correzione: caos alla Camera e rischio scontro con il ColleIl decreto sicurezza arriva alla prova decisiva tra tensioni politiche, rilievi tecnici e un equilibrio sempre più fragile tra governo e Quirinale. Alla ... thesocialpost.it Caos alla Camera: le opposizioni occupano i banchi del governo. Espulso ScottoMomenti di tensione alla Camera durante l'esame del decreto Sicurezza. Dopo la bocciatura delle questioni pregiudiziali di costituzionalità, i deputati dell'opposizione hanno occupato l'emiciclo e i ... repubblica.it Siamo al caos totale. Il governo porta in Aula un decreto con norme incostituzionali, ne è consapevole, e decide comunque di approvarlo per poi correggerlo dopo con un altro decreto. È una presa in giro delle istituzioni e del Parlamento. x.com Siamo al caos totale. Il governo porta in Aula un decreto con norme incostituzionali, ne è consapevole, e decide comunque di approvarlo per poi correggerlo dopo con un altro decreto. È una presa in giro delle istituzioni e del Parlamento. La norma che preved facebook