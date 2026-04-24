Budrio punta su 1,1 milioni | il piano per far rinascere il centro

La sindaca di Budrio ha presentato alla Regione un piano da 1,1 milioni di euro destinato a rilanciare il centro storico e sostenere 49 imprese locali. Il progetto prevede interventi di riqualificazione urbana e interventi specifici per le attività commerciali della zona. La proposta mira a favorire la ripresa economica e migliorare gli spazi pubblici nel cuore della città.

? Cosa sapere La sindaca Badiali ha presentato alla Regione un piano da 1,1 milioni per Budrio.. Il progetto finanzia 49 imprese locali e la riqualificazione urbana del centro storico.. Oltre 1,1 milioni di euro per rilanciare il commercio a Budrio: la sindaca Badiali ha presentato alla Regione la domanda di finanziamento per il progetto Budrio InCentro, puntando sulla riqualificazione urbana e sul sostegno diretto alle imprese locali. Il piano strategico mira a trasformare il cuore del borgo attraverso un investimento integrato che vede il Comune impegnato con oltre 580 mila euro di cofinanziamento, mentre i restanti 530 mila euro sono richiesti tramite il contributo regionale previsto dal bando per gli hub urbani e di prossimità.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Budrio punta su 1,1 milioni: il piano per far rinascere il centro Notizie correlate Macron punta su un debito europeo per investimenti strategici: difesa, AI e transizione ecologica al centro del piano.Il Presidente francese Emmanuel Macron ha lanciato un appello per l'istituzione di un debito comune europeo, destinato a finanziare investimenti... Ferrara punta su un piano europeo da 1,5 milioni di euro: città patrimonio UNESCO più resiliente al clima.Ferrara si prepara al futuro: un piano europeo per adattarsi ai cambiamenti climatici e proteggere il suo patrimonio UNESCO Ferrara avvia un...