Macron punta su un debito europeo per investimenti strategici | difesa AI e transizione ecologica al centro del piano

Emmanuel Macron propone di creare un debito europeo condiviso per finanziare investimenti in difesa, intelligenza artificiale e ambiente. Il presidente francese chiede che l’Europa si mobiliti per rafforzare la sua capacità di reagire alle sfide globali, puntando su risorse comuni. La proposta mira a dare nuovo impulso alla cooperazione tra i paesi membri, concentrandosi su settori chiave per il futuro del continente.

Il Presidente francese Emmanuel Macron ha lanciato un appello per l’istituzione di un debito comune europeo, destinato a finanziare investimenti strategici nei settori della difesa, dell’intelligenza artificiale e della transizione ecologica. L’iniziativa, presentata in un’intervista a sette quotidiani europei, tra cui Il Sole 24 Ore, mira a rafforzare la competitività dell’Unione Europea di fronte alla crescente sfida proveniente dalla Cina e dagli Stati Uniti, in un contesto globale in rapida evoluzione. L’esigenza di un’azione congiunta, secondo Macron, è dettata dalla necessità di garantire la sicurezza e l’indipendenza tecnologica dell’Europa.🔗 Leggi su Ameve.eu

In un contesto di crisi e di trasformazione strutturale del settore moda, Confartigianato si concentra sul rafforzamento delle filiere locali e sugli investimenti strategici.

Il Parlamento europeo accelera sul Piano di riarmo, approvando misure per aumentare i fondi destinati agli investimenti nella difesa.

